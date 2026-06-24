岐阜県高山市の新穂高ロープウェイで、不審者に対応する訓練が行われました。 【写真を見る】駅に刃物を持った人が… 新穂高ロープウェイで不審者対応訓練 ｢安心安全に利用できるように｣ 警察から“制圧方法”など学ぶ 岐阜･高山市 6月24日の訓練には、ロープウェイ会社の職員と高山警察署の警察官あわせて47人が参加しました。 「安心安全に利用できるように」 訓練は、駅の構内で刃物を持った不審者がいる