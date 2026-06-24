ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は国賓を歓迎する晩さん会に出席された。晩さん会は日本時間の24日早朝、ブリュッセルのラーケン宮で行われ、陛下とレースがあしらわれたドレスにティアラ姿の皇后さまは、国王夫妻と記念撮影された。また、長女で王位継承者のエリザベート王女など国王の4人の子どもたちも国賓を歓迎する晩さん会に初めて出席した。フィリップ国王：ようこそベルギーへお越し下さいました。フィリップ国王は陛下