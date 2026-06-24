千葉県四街道市で火事がありました。現在も消火活動が続けられています。【映像】激しい炎と黒煙が上がる現場の様子（実際の映像）午前9時50分ごろ、四街道市鹿放ケ丘で「ヤード内からの炎・黒煙、小屋に燃え移りそうだ」と近隣住民から119番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車など7台が出動し、現在も消火活動が続けられています。けが人や逃げ遅れについては確認中だということです。現場はJR総武本線の四