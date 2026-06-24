「幸運を呼ぶ」とも言われる双頭蓮＝２４日、日比谷花壇大船フラワーセンター突然変異で１本の茎から二つの花を咲かせるハス「双頭蓮（そうとうれん）」が２４日、日比谷花壇大船フラワーセンター（鎌倉市岡本）で開花した。「一つの種類で咲くのは５０年から１００年に１度」（センター）とされ、「幸運の花」とも呼ばれているという。“双子”の花を咲かせたのは紅色の「赤大君子」。ハスは早朝に花を開いて昼頃に閉じるとい