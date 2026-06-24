自分たちの月々の収入がほかの世帯と比べて多い方なのか少ない方なのか、気になる人もいるでしょう。 共働き世帯や子どもも働いている世帯など、家族構成や働く人数によって平均年収は異なります。条件ごとの平均収入を確認すると、自身の世帯と比較する際の参考になるでしょう。 本記事では「夫婦＋子ども1人」世帯の平均年収を共働きの場合や子どもも働いている場合を例に挙げてご紹介するとともに、月収を上げる