●ツインズ3−12ドジャース○＜現地時間6月23日ターゲット・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地2連勝でカード勝ち越しに成功。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、決勝の犠牲フライを放った。大谷は初回の第1打席、ツインズの新人左腕ロハスに対してフルカウントから四球を選んで出塁。2番アンディ・パヘスも四球で繋いで二死一、二塁とチャンスを作り、5番トミー・エドマンの中前適時打