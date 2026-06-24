※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年7月号からの転載です。 宝島社『このミステリーがすごい！』大賞で大賞に輝き、昨年デビューを飾った土屋さん。実は彼女、マンガ家としても活動する“二刀流”作家だ。「プロのマンガ家を目指し、2021年頃からおぎぬまXさん（以後おぎぬまさん）のアシスタントをしていました。23年にデビューしたものの、その後なかなかうまくいかなくて。そこで、手筭治虫先生の『マンガからマン