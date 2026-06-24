【ワンコインセール】 開催期間：7月15日23時59分まで フリューは、「カリギュラ」シリーズのワンコインセールを7月15日23時59分まで開催している。 今回のセールは「カリギュラ」シリーズの10周年を記念したもので、対象タイトルを過去最安の500円で購入できる。各種Switch版が対象で「Caligula2」は8,778円のところ94%オフ、「Caligula Overdose/カリ