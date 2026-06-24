ボクシングの大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が?悪童?と対戦する可能性に言及した。大橋会長は２４日までに、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「阿部麗也／ボクサートリオｃｈ」にゲスト出演。ライトフライ級でデビューした?モンスター?だが、大橋会長は「この階級で一番スピードとパワーがいける」とスーパーバンタム級で最盛期を迎えると予見していたという。井