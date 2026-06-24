ドジャースは51勝29敗で貯金22に【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」として出場し、3打数無安打1打点の成績だった。打率.は293に下降。9回2死からは代打を送られて退いた。チームは12-3で勝利し、2連勝で貯金を22とした。この日は大谷以外のスタメン8選手全員がヒットを放ち“唯一”の無安打となった。メジャ