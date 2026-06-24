カラーやデザインがかわいい♪「 STARBUCKS®DayTripステッカー」「STARBUCKS®DayTripステッカー」700円（デザインは一例）※1セットには、全デザイン4種のうち3種類がランダムで封入「STARBUCKS®DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトに、47都道府県ごとに異なるデザインのステッカー3枚がランダム封入されたセットが登場！ 各都道府県にはそれぞれ「バッグに展開しているペーパ