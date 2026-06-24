TWSが、日本の大型地上波音楽特番に相次いで出演する。日本での人気を証明する形だ。【写真】TWS、日本の夏を楽しむ“エモSHOT”6月24日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、TWSは7月1日のフジテレビ『2026 FNS歌謡祭 夏』を皮切りに、4日の日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』、18日のTBS『音楽の日 2026』に相次いで出演することが確定した。彼らが出演する番組はいずれも、日本の音楽市場で大きな影響力を持つ大型特