仮想通貨「イーサリアム(Ethereum：ETH)」のエコシステムを支援している非営利組織のイーサリアム財団が、1年半にわたった組織の抜本的再編の仕上げとして、人員のうち20％をレイオフしたことを明らかにしました。The EF’s new structure | Ethereum Foundation Bloghttps://blog.ethereum.org/2026/06/23/ef-structureEthereum Foundation cuts 20% of staff amid leadership shakeuphttps://americanbazaaronline.com/2026/06/2