ラーメンチェーン「幸楽苑」は6月30日から、季節限定メニュー「魚介豚骨つけめん」を全国で期間限定販売する。価格は税込860円。2025年7月に新メニューとして登場したもので、好評を得て今年も販売する。豚骨スープに鰹と煮干しの風味などを加えた濃厚なつけダレが特徴。麺は「冷盛」「熱盛」から選べる。餃子やチャーハンを組み合わせたセットメニューも用意した。単品より70円〜150円お得な価格で提供する。【すべての画像を見る