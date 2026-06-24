「そんなことは考えたこともない」ホン・ミョンボ監督が自身の名誉回復について否定した。【画像】日本代表に“韓国国旗”を表示、韓国TV局が謝罪韓国代表のホン・ミョンボ監督は6月24日（日本時間）、南アフリカとのグループリーグA第3戦を翌日に控え、エスタディオBBVAでの公式記者会見に出席した。監督として2度目となる今大会で、2014年ブラジル大会での失敗の名誉回復を目指しているのではないかとの質問に対し、「私の過去は