【女子旅プレス＝2026/06/24】山梨県富士吉田市の富士急ハイランドに、サンエックスキャラクターの世界観を楽しめる新常設エリア「サンエックス パラダイス」が2026年8月1日（土）に開業する。新アトラクションや限定グルメの一部が公開された。【写真】「サンエックス パラダイス」アトラクションやショップ公開◆キャラの世界観に浸る屋外アトラクション2機種「サンエックス パラダイス」は、「キャラクター×癒し×遊園地＝『カ