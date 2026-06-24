モロゾフは、2026年7月1日から7月7日までの間、七夕にぴったりなスイーツ「七夕 デンマーククリームチーズケーキ(天の川)」を、全国の洋生菓子販売店舗で販売する。【七夕 デンマーククリームチーズケーキ(天の川)の画像はこちら】◆七夕 デンマーククリームチーズケーキ(天の川)直径約17cm(容器含む):1,296円モロゾフ人気のデンマーククリームチーズケーキの天面に、ホワイトチョコレートパウダーで、七夕の夜空をイメージしたデ