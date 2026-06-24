【モデルプレス＝2026/06/24】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムの元メンバー・勝田里奈が2026年6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。同グループのライブを訪れたことを報告し、反響が上がっている。【写真】元ハロプロME:Iメンバー「貴重」アンジュルムらとの集合ショット◆勝田里奈、アンジュルムライブ鑑賞報告勝田は、同日に日本武道館にて行われたライブ「ANGERME 2026 Spring final 陰と陽 DUALITY」