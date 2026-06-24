「料理男子」ブームにのって、男性が料理を振る舞ってくれる機会があるかもしれません。もし男性の手料理がマズかった場合、どうリアクションすれば傷つけずに済むのでしょうか。そこで、『スゴレン』男性読者に聞いた「『男の手料理』を振る舞ったとき、男性が凹む女性のリアクション」を紹介します。【１】「個性的な味だね」と、無理のある言葉で褒める「気を使わせていることに凹む」（２０代男性）と、女性の気遣いがうっすら