NVIDIAが45℃の冷却液を循環させるAIサーバー向けの完全液体冷却方式を発表しました。Rubin世代のAIインフラではチップやネットワーク機器を含む全ての主要部品を閉ループ式の液体で冷却し、ファンを使わない設計を採用するとしています。Hotter Than a Hot Tub: The 45°C Breakthrough to Cool AI’s Biggest Machines | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/liquid-cooling-ai-factories/Nvidia announces liquid cooling