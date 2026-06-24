近年は世界的にシェアサイクルサービスが普及しており、レンタルの電動自転車は都市部における主要な交通手段のひとつになっています。そんな中、電動自転車で事故を起こした人にみられる特徴的なケガについて、世界各国の医師らが「ライムバイク脚」と名付けているとのこと。ライムバイク脚とは一体何なのか、電動自転車の何が問題なのかについて、ロンドン大学クイーン・メアリー校の上級臨床講師であるジェリー・ツァン氏が解説