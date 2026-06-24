【ワンダーフェスティバル2027[冬]】 2027年2月13日・14日開催 会場：幕張メッセ1～8ホール ワンダーフェスティバル実行委員は2027年2月13日、14日に開催される「ワンダーフェスティバル2027[冬]」において、円谷プロダクション協力のもと、ウルトラマンシリーズとのコラボ企画「帰ってきたウルトラ怪獣ワンフェス」の開催を発表した。 ワ