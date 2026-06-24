【「ToLoveるーとらぶるーダークネス」 ルン・エルシ・ジュエリア ダークネスVer.リニューアルパッケージ版】 2027年1月 発売予定 価格：19,800円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「『ToLoveるーとらぶるーダークネス』 ルン・エルシ・ジュエリア ダークネスVer.リニューアルパッケージ版」を2027年1