◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）巨人３軍戦のスタメンが発表された。先発は新外国人のスペンサー・ハワード投手（２９）。「右アキレス腱（けん）炎」の負傷から２か月半ぶりに実戦復帰する。野手では「下半身のコンディション不良」から２か月ぶりに復帰する石塚裕惺内野手（２０）が「１番・ＤＨ」で名を連ねた。先発メンバーは以下の通り。１番・ＤＨ石塚２番・遊撃川原田３