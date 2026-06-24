【アズールレーン マルコ・ポーロ ラブリー・ミリオーネVer.】 2027年6月 発売予定 価格：26,400円 WINGS inc.は、フィギュア「アズールレーン マルコ・ポーロ ラブリー・ミリオーネVer.」を2027年6月に発売する。価格は26,400円。 本商品はゲーム「アズールレーン」より「マルコ・ポー