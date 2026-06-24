歌手・野口五郎が、倒れた老婆と遭遇した出来事をつづった。２４日に自身のインスタグラムを更新し、「駐車場から（車の絵文字）を出すとお婆さんがうつ伏せに倒れていた！！一人青年が現れた、僕の前の車は止まるかと思ったがそのまま行き過ぎた」と光景を思い出す。「『大丈夫ですか！？救急車呼びますか！？』自宅がすぐそこだと！！バッグの中に携帯が！！青年が『バッグから出して良いですか！？』『触っても宜しいです