普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「沫雪」はなんて読む？さんずいに「末」、「雪」の2文字で、なんと読むかわかりますか？ヒントは、寒い時期の自然現象の名前です。一体、「沫雪」はなんと読むのでしょうか？正解を知りたい人は、も