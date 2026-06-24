カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは２４日、育成チームのロコ・ステラで８年間、活動していた松沢弥子が正式に加入すると、代表理事・本橋麻里氏の署名入りで公式ＨＰ上で発表した。来季から新体制でスタートする。同チームは、五輪では１８年平昌大会で銅、２２年北京大会では銀と２大会連続でメダルを獲得したが、２月のミラノ・コルティナ五輪は出場権を逃した。その後、３月末でチームの中心を担って