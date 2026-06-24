◆米大リーグツインズ３―１２ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャースの先発左腕Ｊ・ロブレスキ（２５）が２３日（日本時間２４日）、敵地のツインズ戦に先発。７回２失点のハイクオリティースタート（７回自責２以下）を達成し、リーグ２位に浮上する９勝目（２敗）を挙げた。１―０の２回にカラティニに６号同点ソロ。２―１の３回は２死二塁でベルに適時打を打たれ、２度同点に