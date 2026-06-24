◆米大リーグツインズ３―１２ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候で予定より２８分遅れで試合が始まった中、４回に決勝犠飛を放つなど３打数無安打も１打点１四球でチームの２連勝に貢献した。６点リードに広がった９回には翌日の先発登板に向けて代打が送られて途中交代