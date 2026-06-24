東北道の村田JCT付近。山形方面から仙台空港へは、村田JCT経由で大回りで向かうしかない。 近くて遠い東北道と仙台空港を結ぶ？ 国の計画に記載された「宮城県横断自動車道」 「仙台空港」は、宮城県南部の名取市に位置する東北地方有数の国際空港だ。仙台市中心部から南へ約15kmの場所にあり、台湾や韓国、香港などを結ぶ国際線も就航している。2025年度には年間利用者数が400万人に到達し、2021年には24時間運用化に向けた