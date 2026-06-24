N3 4K 日本ビジネス開発は、JMGOの史上最高ハイコスパ4Kプロジェクターという「N3 4K」と、進化した新定番スタンダードモデル「N3 SE」の予約販売を開始した。いずれもジンバル一体型筐体を採用し、一般発売価格はN3 4Kが226,380円、N3 SEが137,280円。新発売を記念し、20% OFFで購入できる予約販売を7月14日まで実施する。予約価格は、N3 4Kは181,104円、N3 SEは109,824円。 N3 SE N3 4K 「画質や設置性