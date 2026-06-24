再開発計画が事実上白紙となっている旧名鉄百貨店本店の地下に、新たなスポットがオープンしました。 【写真を見る】旧｢名鉄百貨店本店｣地下にギフトコーナーオープン！青柳総本家･赤福･両口屋是清など10店舗が出店 名鉄名古屋駅中央改札口前に｢エムズルリエ名古屋｣ （小川実桜アナウンサー 6月24日午前10時）「今オープンしました。お客さんが足早に次々と入っていきます」 名鉄名古屋駅