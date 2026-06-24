２２日、沿海湿地でひなに餌をやるツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘6月24日】中国河北省唐山市の沿海湿地で、「鳥類の建築家」と呼ばれるツリスガラが子育ての時期を迎えた。巣作りの材料やひなに与える昆虫を探して飛び回り、柳の林に活気をもたらしている。２２日、巣から外の様子を確認するツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）２２日、沿海湿地で巣作りをするツリスガラ。（石家荘＝新華社