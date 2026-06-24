原子力規制委員会はさきほど、ドローンによるテロに備えるため、原発などの原子力施設にドローンを検知する機器の設置を義務づけることを決めました。対象となるのは福島第一原発など22の原子力施設です。原子力施設でのドローンの飛行は法律で禁止されていますが、去年7月には、佐賀県の玄海原発の上空でドローンとみられる「3つの光」が目撃されています。