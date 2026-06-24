神戸市のマンションで冷凍庫から切断された男性の遺体が見つかった事件で、逮捕された元妻は転居後もおよそ14年にわたって部屋の家賃を払い続けていたことが分かりました。今月20日、神戸市中央区のマンションの一室で、冷凍庫から切断された状態の男性の遺体が見つかりました。遺体はこの部屋に住んでいた西口豊さんで、きのう元妻の望月亜紀容疑者（50）が死体遺棄の容疑で逮捕されました。望月容疑者は2012年ごろに西口さんの遺