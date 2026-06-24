健康的で程よくメリハリのあるラインが美しいスタイルを披露声優の伊藤彩沙の写真集『アヤサージュ』（KADOKAWA）が、きょう24日に発売された。あわせて、写真集カットとコメントが到着した。【写真集カット】やわらかそう…！胸元強調ポーズで口を尖らせる伊藤彩沙伊藤は、『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲）、『メダリスト』（鹿本すず）、『ウマ娘 プリティーダービー』（ヴィブロス）、『少女☆歌劇 レヴュースタァラ