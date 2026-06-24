1976年に開催された日本初のF1レース日本モータースポーツ史上初のF1レースが開催されたのは、今を遡ること半世紀前の1976年です。【画像】『F1世界選手権イン・ジャパン1976』決勝フルグリッドを再現！全25台のミニカーたち全27枚常識的に考えればそのイベントタイトルは『1976 Japanese Grand Prix』となって然るべきですが、日本でのF1初開催が決定した時点で、既にその年11月に開催される全日本F2000選手権の最終戦が『日本