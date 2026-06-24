梅雨前線の活動が活発になり、鹿児島で線状降水帯が発生しました。今後、九州や四国では局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨となる可能性があり、河川の氾濫、土砂災害などに厳重に警戒してください。九州では、このあと昼過ぎも線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。そして、午後は四国でも雨脚が強まって、太平洋側では雷雨や非常に激しい雨のところがあるでしょう。あすの朝にかけて250