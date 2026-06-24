俳優の川栄李奈（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとお菓子作りを楽しむプライベート時間を共有した。【写真】小さな手も…子どもたちとクッキー作りを楽しんだ川栄李奈友人と子どもたちとクッキー作りに勤しんだようで、動物や人型がモチーフのユニークな手作りクッキーを披露。カラフルなデコレーションも楽しんだようで、子どもと思われるかわいらしい小さな手も写り込んでいる。「下の子は飽きてクッ