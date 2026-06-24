俳優・土屋太鳳さんの姉・土屋炎伽さんが、6月24日にインスタグラムを更新。イザワオフィスと業務提携を結んだことを発表しました。【写真を見る】【土屋炎伽】加藤茶などが所属するイザワオフィスと業務提携イザワオフィスは加藤茶さん、高木ブーさん、小泉孝太郎さんなどが所属する芸能事務所です。炎伽さんは「今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います。」と書き出し、仕事とプライベートでも付き合いのある人から