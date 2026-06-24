■MLBツインズ3ー12ドジャース（日本時間24日、ターゲット・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのツインズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、3打数無安打1四球1打点。2対2で迎えた4回の打席では2試合連続の打点となる犠牲フライで勝ち越し点を奪った。チームはキャッチャーのC.ロビンソン（31）が22年以来、約4年ぶりのマルチヒットと打点をマーク