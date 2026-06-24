お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が23日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演。スケジュールの調整法を明かした。この日は木梨をゲストに迎えた後編。仲間内での食事会について「今あの、（日程の）問い合わせが多い時は、火曜日って限定しようと」と告白。「毎日、今日どこかに飯を食いに行きますってなると、月火水木金までザワザワするから」と理由を説明した。