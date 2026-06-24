きのう夜、島根県出雲市で火事がありました。建物10数棟に燃え広がった模様で、出火から10時間以上経ったけさ、ほぼ消し止められました。記者「出雲市今市町の火事があった商店街です。一夜明け、火は鎮圧しましたが、まだ消火活動が続いています」火事があったのは、出雲市の中心市街地にある商店街です。避難する人や消火活動を見守る人などで周辺は騒然となりました。住民「30分、40分近く見ているが、結構燃え広がっている」周