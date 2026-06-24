2026年6月9日(火)からスターバックスのチルドカップ シリーズから”スターバックス®アールグレイマスカットティーラテ”が発売されます♪爽やかでジューシーなマスカットとまろやかなミルク、華やかな香りが楽しめるアールグレイティーを組み合わせた新作チルドカップ。全国のセブン‐イレブンなどで販売しています♪ 初夏にぴったりなフルーツのティー