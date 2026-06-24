木原官房長官は２４日午前の記者会見で、中国遼寧省大連で邦人２人が中国当局に拘束されたことを明らかにした。日中関係筋によると、中国政府が輸出管理を強化しているレアアース（希土類）の加工製品を中国国外へ持ち出そうとした疑いで拘束された可能性があるという。木原氏によると、２人が拘束されたのは５月１８日と同２５日で、中国当局から「国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した容疑で拘束した」と連絡があった。２人と