アメリカのルビオ国務長官はイランとの戦闘終結の最終合意において、イランによるホルムズ海峡での通航料の徴収は認められないとの考えを示しました。アメリカルビオ国務長官「いかなる国も国際水路で通航料などを徴収することは許されない」ルビオ国務長官は23日、イランによるホルムズ海峡での通航料などの徴収は「国際法違反」にあたると強調しました。ホルムズ海峡の自由な航行について「中東地域の全ての国が我々の考えに同