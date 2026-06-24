左有鉤（ゆうこう）骨疲労骨折で離脱しているソフトバンクの山本祐大捕手（27）が24日、筑後市内のファーム施設でリハビリ練習を行った。左手を添えた状態での打撃練習など、患部に負荷がかからないように気をつけながら室内練習場で約1時間汗を流した。「何かを悪くする患部じゃないと思う。違和感は残るかもしれないですけど、怪我をしてしまった以上付き合いながらやるしかないので、無理してもいい場所なのではないかなと