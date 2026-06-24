みなさんの職場には「電話は女性が取るもの」という暗黙の慣習はありますか。クラウドPBX『MOT/TEL（モッテル）』を展開する株式会社バルテック（東京都新宿区）が実施した「企業の電話業務実態調査2026」によると、女性会社員の約2人に1人が「電話取次ぎで集中力が途切れる」と回答したことがわかりました。【調査結果】1日の業務中、自分宛てではない電話の取次ぎによって集中力が途切れることはありますか？調査は、全国の20〜5