気象庁によりますと非常に強い台風７号は、２５日から２７日頃にかけて、強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。沖縄地方では、２６日は暴風に厳重に警戒し、２５日から２７日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒が必要です。非常に強い台風７号は、２４日午前３時には沖縄の南にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間